Mehrmals sind Unbekannte gegen die Fassade eines Bamberger Juweliergeschäfts gefahren und haben so einen Einbruch versucht - ohne Erfolg. Mit einem gestohlenen Auto rammten die Täter am frühen Dienstagmorgen mehrmals die Außenmauer mit Tür und kleinem Schaufenster. Beide hielten jedoch stand, wie die Polizei mitteilte. Die Unbekannten ließen das demolierte Auto stehen und flüchteten ohne Beute in einem anderen Wagen. Das Auto war ebenfalls geklaut. Die Fahnder gehen aufgrund von Zeugenaussagen von mindestens zwei Tätern aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.