Nach dem Brand einer Fabrikhalle im größten Werk des Autozulieferers Bosch in Bamberg ist die Produktion am Montag stufenweise wieder angelaufen. Das Gebäude sei nicht einsturzgefährdet, sagte eine Unternehmenssprecherin. Warum das Feuer in dem Produktionsbereich für Zündkerzen am Donnerstag ausgebrochen war, werde weiter ermittelt. Bosch schätzte den Schaden am Gebäude auf rund eine Million Euro. Die Mitarbeiter hatten sich bei dem Brand alle rechtzeitig in Sicherheit bringen können.