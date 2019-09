Das passiert nicht alle Tage: Ein junger Mann, der auf einer Party verprügelt und schwer verletzt worden ist, hat vor Gericht mit seiner Aussage überrascht. "Ich hab's verdient", sagte das Opfer am Freitag vor dem Landgericht Bamberg. Der Mann wollte auf Nachfrage des Richters weder Schadenersatz noch Schmerzensgeld. Der Vorsitzende Richter bescheinigte ihm eine seltsame Vorstellung von Gerechtigkeit. Die Angeklagten, zwei 24 und 25 Jahre alte Männer, gaben vor Gericht zu, dem Opfer im Januar in Bamberg Faustschläge und Fußtritte verpasst zu haben. "Es tut mir von Herzen her leid", sagte der Ältere. Auch der Jüngere entschuldigte sich bei dem Opfer. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, bei einer Geburtstagsfeier den damals 21-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Später sollen sie so sehr auf ihn eingeprügelt haben, dass er zu Boden ging. Mehrfach sollen sie gegen den Körper und den Kopf des jungen Mannes getreten haben. Die Schläge und Tritte hätten laut Anklage lebensgefährlich sein können. Der Mann erlitt Prellungen und eine Verletzung oberhalb des Auges, er musste im Krankenhaus behandelt werden.