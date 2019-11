Schon wenige Stunden nach der Vermählung hat sich ein Brautpaar in Schwaben gegenseitig mit der Scheidung gedroht. Grund dafür war, dass es auf der Hochzeitsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, an der auch der Gatte beteiligt war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Streifenbeamte am Sonntagmorgen zur Schlichtung bei der Feier anrückten, gingen dann Braut und Bräutigam verbal aufeinander los - beide sprachen von Scheidung. "Um eine Eskalation zu vermeiden, musste das frisch vermählte Paar durch die eingesetzten Beamten während der Auseinandersetzung mehrmals getrennt werden", sagte ein Polizeisprecher. Dabei fand die Hochzeit ausgerechnet in der Gemeinde Balzhausen (Landkreis Günzburg) statt.