Von Florian Fuchs, Christian Sebald

Das Landratsamt Oberallgäu hat die Wasserentnahme an der Hochschelpenbahn im Skigebiet Balderschwang gestoppt: Bei einer Besprechung am Freitag haben sich Vertreter von Behörden, der Gemeinde Balderschwang und des Skigebiets-Betreibers darauf verständigt, dass die umstrittene Entnahmestelle am Fuß des Hochschelpenlifts zumindest so lange stillgelegt wird, bis alle wasser- und naturschutzrechtlichen Fragen geklärt sind. Eine andere Beschneiungsstelle wird umgerüstet, sodass sichergestellt ist, dass sie ausschließlich mit Wasser aus der Balderschwanger Trinkwasserversorgung und nicht mit Oberflächenwasser aus der Bolgenach oder einem ihrer Zuflüsse gespeist wird. Das hat der Balderschwanger Bürgermeister Konrad Kienle nach der Besprechung der Süddeutschen Zeitung bestätigt.