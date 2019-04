9. April 2019, 19:01 Uhr Bahnverkehr Mehr ICE-Züge in Coburg

Weil mittlerweile im Durchschnitt 300 Reisende täglich in Coburg in einen ICE steigen, will die Deutsche Bahn ihr Angebot ausweiten. Von Mitte Dezember an sollen mittags zusätzliche Verbindungen nach Berlin, München und Wien geschaffen werden. Dann werde mehr als 50 Mal in der Woche ein ICE in der oberfränkischen Stadt halten, kündigte das Unternehmen am Dienstag nach einem Gespräch mit Regionalpolitikern an.