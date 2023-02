Von Stefan Foag

Seit er denken kann, lebt Ralph Schmid in der Bahnstraße. An diesem Wintertag sitzt er an seinem Holztisch im Wohnzimmer. Die Wärme des Kachelofens lässt die Kälte vor der Tür vergessen. An der Wand Heiligenbilder seiner Eltern, die bis zu ihrem Tod hier gelebt haben. In der Ecke der Schulranzen seiner Tochter, die Schmid seit neun Jahren großzieht. "Hier isch schön leben. Ich will nicht weg", sagt der 53-Jährige mit schwäbischem Akzent. Doch ob er bleiben kann, weiß er nicht. Denn womöglich reißen Bauarbeiter in ein paar Jahren seinen Garten weg - im schlimmsten Fall sein ganzes Haus.