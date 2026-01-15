Das Zugunglück Mitte 2022 in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten und vielen Verletzten soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft München II Konsequenzen für die beiden Angeklagten haben. Staatsanwältin Sarah Bayer forderte am Donnerstagvormittag beim Prozess um das Unglück vor dem Landgericht München II Freiheitsstrafen von einem Jahr und zwei Jahren auf Bewährung.
Prozess zum Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen„Wiederholtes und systematisches Versagen“ bei der Instandhaltung
Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen den damaligen Verantwortlichen für die Bahnanlagen und fordert zwei Jahre auf Bewährung. Beim mitangeklagten Fahrdienstleiter sieht sie ein „Augenblicksversagen“.
Von Klaus Ott
