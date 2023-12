Die blauen Züge mit der ausgewachsenen Schnee-und-Eis-Aversion, die gerne mal gar nicht, oft verspätet und ganz selten pünktlich auftauchen, gehören zu Go Ahead. Sie sind zwar neu, modern ausgestattet, bequem und sehen gut aus. Trotzdem hat sich mancher Fahrgast heimlich schon den alten Fugger-Express der Deutschen Bahn zurück gewünscht. Der ist zwar auch selten dann gefahren, wenn er angekündigt war, aber in der Rückschau verblasst nun mal die Erinnerung.

Vielleicht auch, damit keiner vergisst, wie dramatisch die Lage bei der Deutschen Bahn ist, hat die Geschäftsführung von Go Ahead nun zu einer ungewöhnlichen Watschn ausgeholt: Schuld am ganzen Schlamassel und den zeitweise für Passagiere nicht aufzufindenden blauen Zügen sei nämlich zum allergrößten Teil, so versichert es Go Ahead, das Unternehmen DB Netz, das für Instandhaltung und Baumaßnahmen an den Schienen verantwortlich ist.

Das klingt nach Ablenkungsmanöver, allerdings hat das Bahnunternehmen gute Argumente. Go Ahead wirft DB Netz eine "monatelange und unkoordinierte Flickschusterei" vor, seit einem Jahr habe man im Augsburger Netz 120 Baumaßnahmen gehabt und habe nur zwei Monate im regulären Fahrplan fahren können. Seit Juli habe die DB Netz bei zwei Drittel der Baustellen zu spät informiert, so könne man die Fahrgäste nicht mal rechtzeitig über erzwungen geänderte Fahrpläne informieren.

"Die Fahrgäste sind sauer - und das völlig zu Recht", schimpft Fabian Amini, Geschäftsführer von Go-Ahead. Zwischen Augsburg und Donauwörth hat die Bahn gerade eine Baumaßnahme, die dreieinhalb Wochen dauern sollte, um sechseinhalb Wochen bis in den Januar hinein verlängert - und konnte das offenbar ein paar Tage vor der Verlängerung noch nicht einmal mitteilen. Go Ahead, das gerade von der österreichischen Bundesbahn übernommen wird, verlangt nun Buße: eine öffentliche Entschuldigung der DB Netz.