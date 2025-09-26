Für die Deutsche Bahn gilt vom 14. Dezember an ein neuer Fahrplan, der bringt auch für Bayern einige Neuerungen. Buchbar sind die neuen Verbindungen ab dem 15. Oktober. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen:

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Die guten Nachrichten: schnellere Züge, ein besserer Takt

Zwischen Nürnberg und Erfurt fahren ICE-Züge durch zusätzliche Züge und verschobene Abfahrtzeiten künftig „nahezu im Halbstundentakt“, heißt es von der Bahn. Das macht auch Umsteigeverbindungen wie München-Dresden oder Passau-Berlin rund eine halbe Stunde kürzer.

fahren ICE-Züge durch zusätzliche Züge und verschobene Abfahrtzeiten künftig „nahezu im Halbstundentakt“, heißt es von der Bahn. Das macht auch Umsteigeverbindungen wie oder rund eine halbe Stunde kürzer. Zwischen München und Berlin fahren künftig pro Tag 16 besonders schnelle ICE-Züge, drei mehr als bisher. Diese brauchen für die Strecke nur rund vier Stunden.

fahren künftig pro Tag 16 besonders schnelle ICE-Züge, drei mehr als bisher. Diese brauchen für die Strecke nur rund vier Stunden. Die Verbindung von Augsburg, Donauwörth und Bamberg nach Berlin und retour wird schneller und die Sprinter-Verbindung Stuttgart-Nürnberg-Berlin bekommt einen zusätzlichen Zug, der morgens hin- und abends zurückfährt. Auch bei den besonders schnellen Verbindungen München-Rhein/Ruhr über Augsburg und Stuttgart wird eine Taktlücke geschlossen.

nach Berlin und retour wird schneller und die Sprinter-Verbindung bekommt einen zusätzlichen Zug, der morgens hin- und abends zurückfährt. Auch bei den besonders schnellen Verbindungen über Augsburg und Stuttgart wird eine Taktlücke geschlossen. Ab München fahren künftig nahezu alle zwei Stunden Züge nach Klagenfurt und Graz. Zudem kommt ein Eurocity am Vormittag von München nach Ljubljana und Zagreb hinzu und abends fährt ein neuer Nachtzug nach Przemysl an der ukrainischen Grenze.

Die schlechten Nachrichten: Baustellen, wegfallende Anschlüsse, ausgedünnte Verbindungen

Zwei Sprinter-Verbindungen – also besonders schnelle ICEs – zwischen Düsseldorf und München fallen vorübergehend weg.

fallen vorübergehend weg. Auch einzelne Direktverbindungen von München nach Bremen beziehungsweise nach Paderborn und Hamm fallen weg. Bislang wurden dafür in Bremen Züge geteilt beziehungsweise in Würzburg Zugteile an- oder abgekoppelt. Dies bringe mehr Stabilität in den Fahrplan, heißt es dazu von der Bahn.

beziehungsweise nach Paderborn und Hamm fallen weg. Bislang wurden dafür in Bremen Züge geteilt beziehungsweise in Zugteile an- oder abgekoppelt. Dies bringe mehr Stabilität in den Fahrplan, heißt es dazu von der Bahn. Passau verliert einen sehr späten Anschluss aus Frankfurt. Dieser Zug fährt künftig nur noch bis Regensburg. Straubing büßt zwei ICE-Halte der Strecke Berlin-Wien ein. Diese Züge stoppen stattdessen in Plattling .

verliert einen sehr späten Anschluss aus Frankfurt. Dieser Zug fährt künftig nur noch bis Regensburg. büßt zwei ICE-Halte der Strecke Berlin-Wien ein. Diese Züge stoppen stattdessen in . Auf der Strecke Leipzig-Jena-Lichtenfels-Nürnberg wird der Zugverkehr ausgedünnt. Die Nachfrage sei hier extrem schwach, heißt es von der Bahn. Statt fünf IC-Verbindungen pro Richtung gibt es dort künftig nur noch zwei tagsüber.

wird der Zugverkehr ausgedünnt. Die Nachfrage sei hier extrem schwach, heißt es von der Bahn. Statt fünf IC-Verbindungen pro Richtung gibt es dort künftig nur noch zwei tagsüber. Die bisherige Direktverbindung von Hamburg mit IC-Kurswagen ab Augsburg nach Berchtesgaden beziehungsweise Oberstdorf entfällt. Wer dorthin will, muss künftig umsteigen.

beziehungsweise Oberstdorf entfällt. Wer dorthin will, muss künftig umsteigen. Der Railjet zwischen Frankfurt, Lindau und Innsbruck fällt wegen Baustellen und Fahrzeugengpässen weg. Auch das bisherige IC-Zugpaar, das morgens ab Nürnberg über Passau nach Wien und spätabends zurückfuhr, entfällt.

und Innsbruck fällt wegen Baustellen und Fahrzeugengpässen weg. Auch das bisherige IC-Zugpaar, das morgens und spätabends zurückfuhr, entfällt. Ins Werdenfelser Land, beispielsweise nach Garmisch-Partenkirchen, fahren zudem künftig keine ICE aus Hamburg und Berlin mehr. Man arbeite an einer Alternative, heißt es von der Bahn.

Kritik an den Fahrplanänderungen

Beim ökologischen Verkehrsclub VCD sieht man vor allem den letztgenannten Wegfall der Fernzug-Verbindungen in die Natur kritisch. „Bisher konnte man zum Beispiel in 9,5 Stunden von Hamburg direkt ins Berchtesgadener Land fahren. Nun muss man mindestens in München oder Freilassing umsteigen“, sagt Gerd Weibelzahl, Bahnexperte des VCD Bayern.

Mit jedem Umstieg verringere sich die Attraktivität gegenüber einer Direktverbindung aber um 80 Prozent. Zudem verliere man bei Verspätungen dann schnell eine ganze Stunde, weil Nahverkehrszüge oft nicht warteten. „Es wird zunehmend zur Lotterie, wann man sein Ziel erreicht.“

Auch aus den betreffenden Ferienregionen gibt es enttäuschte bis befremdete Reaktionen. „Angesichts der Klimaziele und der Bedeutung des sanften Tourismus ist diese Entscheidung ein fatales Signal“, sagt etwa der Bürgermeister der Marktgemeinde Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Rolf Beuting.

Der ICE „Wetterstein“ von Hamburg über Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck wird im Dezember eingestellt, doch der „Karwendel“ zwischen Berlin und Garmisch-Partenkirchen soll schon an diesem Samstag zum letzten Mal fahren. Diese kurzfristige Entscheidung habe die Bahn ohne jede Vorankündigung und Rücksprache in der Region getroffen, kritisiert Beuting. Er nennt das Vorgehen des Konzerns „respektlos und in keiner Weise akzeptabel“ und das Ergebnis „einen Schlag ins Gesicht unserer Region“.