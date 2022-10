"Bei der Bahn in Bayern brennt es lichterloh"

Der Regionalverkehr braucht wegen der explodierenden Energiepreise mehr Geld - andernfalls droht ein Kahlschlag bei den Zugverbindungen. Die Grünen fordern eine 100-Millionen-Soforthilfe von Verkehrsminister Bernreiter. Der will das Geld woanders auftreiben.

Von Andreas Glas und Klaus Ott

Dass in Bayern immer wieder mal Züge ausfallen oder Strecken tage- oder sogar wochenlang wegen Baustellen gesperrt sind, das sind die Fahrgäste gewohnt. Das Schienennetz ist teils ziemlich marode und muss dringend saniert werden. Die Liste der betroffenen Linien ist lang. Nicht einmal die Passionsspiele in Oberammergau und die Wagner-Festspiele in Bayreuth waren stets und einfach mit der Bahn erreichbar.