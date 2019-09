Unbekannte Täter haben seit Jahresbeginn die Polizei mit einer Einbruchserie bei mehr als 170 Betrieben in Bayern und Baden-Württemberg in Atem gehalten - nun wurden zwei Tatverdächtige auf frischer Tat in Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen an der Donau) ertappt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Männer im Alter von 25 und 33 Jahren sollen in Gewerbegebieten in kleineren Gemeinden in Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken und in Baden-Württemberg zugeschlagen und dabei mehr als 200 000 Euro erbeutet haben; offenbar operierten sie von ihrem Wohnsitz in Neu-Ulm aus. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. "Wir sind uns sicher, die beiden Haupttäter gefasst zu haben", sagte ein Polizeisprecher. Ob die zwei noch Komplizen haben, sei noch unklar.