Von Hans Holzhaider

Am 17. Januar 2012 verurteilte das Landgericht München II den Hausmeister Manfred Genditzki zu lebenslanger Haft, weil er die 78-jährige Lieselotte Kortüm in der Badewanne in ihrer Wohnung in Rottach-Egern ertränkt habe. Die Tat sei am 28. Oktober 2008 zwischen 14.57 und 15.09 Uhr begangen worden, stellte die Vorsitzende Richterin Petra Beckers damals in der Urteilsbegründung fest. Die Leiche wurde um 18.30 Uhr aufgefunden.