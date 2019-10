Ein Schüler in Unterfranken hat einen Lehrer an der Schläfe verletzt, als dieser eine Schlägerei schlichten wollte. Zuvor habe der Lehrer beobachtet, wie zwei 16-Jährige an der Schule in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) aufeinander losgegangen seien und sich geschubst hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Um den Streit zu entschärfen, ging der 59-Jährige am Montagmorgen dazwischen und bekam selbst einen Schlag ab. Anschließend verletzte der Schüler seinen Klassenkameraden mit einem weiteren Schlag. Warum sich die Jugendlichen prügelten, war zunächst unklar. Ob der 16-jährige Schläger schulische Konsequenzen befürchten muss, wird noch entschieden. Er wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.