24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Bad Kissingen Kohlenmonoxid ausgetreten

Beim Versuch, seine Heizung wieder zum Laufen zu bringen, ist ein 91-Jähriger in Bad Kissingen durch ausgetretenes Kohlenmonoxid schwer verletzt worden. Ein Bekannter wollte bei den Arbeiten helfen und fand den Mann bewusstlos im Keller, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dessen Frau kam am Dienstagabend mit einer leichten Kohlenmonoxid-Vergiftung ebenfalls ins Krankenhaus. Offenbar war ein Ablaufrohr an der Ölheizung verstopft. Dadurch seien die Abgase falsch abgeleitet worden und ausgetreten, so der Polizeisprecher.