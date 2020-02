Wegen möglichen sexuellen Missbrauchs von Kindern sitzt ein ehemaliger Jugendtrainer aus dem Landkreis Bad Kissingen mittlerweile in Untersuchungshaft. Zuvor hatte ein mutmaßliches 13-jähriges Opfer des Heranwachsenden den Ermittlern davon berichtet, mit dem Verdächtigen Körperkontakt gehabt zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ob der Beschuldigte etwas zu den Vorwürfen gesagt hat, ist nicht bekannt. Er kam am Donnerstag in U-Haft. Der frühere Jugendtrainer, der zwischen 18 und 21 Jahre alt ist, soll zudem im vergangenen Jahr elf- bis 15-jährige Jungen dazu gebracht haben, ihm Nacktaufnahmen von sich zu schicken.

© SZ vom 14.02.2020 / dpa Feedback