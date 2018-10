23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Bad Hindelang Radlader rammt Auto

Bei einem Zusammenstoß von einem Radlader mit einem Auto bei Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) ist ein 46-Jähriger gestorben und ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wollte der Radladerfahrer am Montag auf eine Hauptstraße einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dort fuhr der Autofahrer mit möglicherweise erhöhter Geschwindigkeit. Die Radladerschaufel traf das Auto im Bereich der Beifahrerseite. Der 46 Jahre alte Beifahrer starb noch am Unfallort, der 41 Jahre alte Fahrer wurde unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. Gegen den Radladerfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Polizei am Montag mitteilte.