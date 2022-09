Im ersten Prozess rund um den Tierschutzskandal von Bad Grönenbach stehen zwei Milchviehbauern vor Gericht. Sie sollen ihre Milchkühe und Jungtiere so schwer vernachlässigt haben, dass etliche bei den Kontrollen notgetötet werden mussten.

In Bad Grönenbach kam vor drei Jahren einer der größten Tierschutzskandale Bayerns ans Licht. Etliche Kühe und Kälber mussten notgetötet werden. Wie der Fall die Branche verändert.

Von Florian Fuchs und Christian Sebald

Irgendwas muss er ja dazu sagen, er ist schließlich der Bürgermeister. Die Antworten auf eigentlich harmlose Fragen muss man ihm trotzdem aus der Nase ziehen. Ja, sagt Bernhard Kerler also, die Skandale über die Tierquälereien auf den Milchviehbetrieben in seiner Gemeinde sind schon noch latent Thema in Bad Grönenbach. Aber nein, es hat sich zum Glück beruhigt über die vergangenen Jahre. Ja, sagt Kerler dann, er glaubt schon, dass das Thema mit Beginn des ersten Prozesses nun wieder hochkocht und die Gespräche der Leute auf der Straße bestimmen wird. Aber nein, das Image des Ortes habe zum Glück nicht gelitten.