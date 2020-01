In Schwaben ist ein 14-Jähriger mit dem Auto seiner Eltern vor der Polizei geflüchtet. Der Bub war nächtens in Bad Grönenbach unterwegs, als ihn eine Streife kontrollieren wollte. Statt anzuhalten drückte er aufs Gas und flüchtete. Auf halbem Weg in den Nachbarort überlegte er es sich anders und stellte sich den Beamten. In dem Pkw saßen insgesamt fünf Minderjährige. Der 14-Jährige sagte, er habe sich das Auto seiner Eltern "ausgeliehen". Die Beamten brachten Auto und Fahrer zu den Eltern zurück, der 14-Jährige wurde wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.