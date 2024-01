Von Johann Osel

Es dauert 27 Minuten, bis in der Neujahrsrede von Hubert Aiwanger der Name Robert Habeck fällt. Da aber geht es um die Wärmepumpen und "grüne Ideologie", die der Freie-Wähler-Chef und bayerische Wirtschaftsminister beim Dreikönigstreffen seiner Partei am Samstag in Bad Füssing rügt. War da nicht eine andere Habeck-Sache, über die ganz Deutschland seit Tagen diskutiert?