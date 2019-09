Ein voll besetzter Kleinwagen ist in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) in ein Schaufenster gekracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 79 Jahre alte Fahrerin beim Rangieren am Marktplatz das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Ihr Wagen schoss am Montag deshalb einige Meter nach vorne und rammte die Fensterfront eines Textilgeschäfts. Eine der vier Frauen im Auto brach sich den Arm. Die Fahrerin und die beiden weiteren Mitfahrerinnen kamen mit Schrammen und Prellungen davon. Der Schaden an Auto und Hausfassade liegt nach Schätzungen bei etwa 13 000 Euro. Bei den Aufräumarbeiten ereignete sich ein weiterer Blechschaden: Eine 54-jährige Fahrerin blieb beim Wenden mit ihrem Auto an einem Fahrzeug der Feuerwehr hängen und verursachte dort Schrammen.