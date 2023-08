Unwetter in Bayern

Spuren der Verwüstung: Etwa 80 Prozent der Gebäude in der Gemeinde wurden durch das Unwetter stark beschädigt.

Von Sophie Burkhart, Lina Krauß und Laura Lehner, Bad Bayersoien

Der Regen prasselt in Bad Bayersoien auf den Boden, gewöhnliches Regenwetter. Dass es hier am Samstagnachmittag zu Szenen gekommen ist, die einem "Kriegszustand" gleichkämen, wie ein Anwohner schildert, klingt zunächst wie eine Übertreibung. Doch dann sieht man die Planen, die wie Pflaster über fast jedem Dach hängen. Auf den Straßen liegen zertrümmerte Ziegel, die von den Dächern gefegt wurden. Zerbeulte Autos stehen am Straßenrand, ein Konvoi aus Feuerwehr, Polizei, Technischem Hilfswerk (THW) und Bergwacht fährt vorbei. Ein verwundeter Ort.