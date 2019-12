Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge ist ein 33 Jahre alter Mann gestorben. Zwei Frauen und ein Kind wurden am Samstag laut Polizei schwer verletzt. Der Mann war auf der Bundesstraße 303 bei Bad Alexandersbad aus unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit seinem Wagen frontal mit einem Auto kollidiert. Er starb noch an der Unfallstelle. Zwei Frauen und der kleine Sohn des Toten kamen in Kliniken.