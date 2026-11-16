Immobilien der „Babyboomer“Mehr Wohnraum – aber nicht da, wo man ihn dringend braucht

Viele „Babyboomer“ werden in den nächsten Jahren ihre Wohnungen und Häuser freimachen. Löst dieser „Silver Tsunami“ die Wohnungsnot in Bayern? Leider nur bedingt, sagt eine neue Studie.

Für die Landkreise Fürth, Neu-Ulm oder Aschaffenburg notiert die Tabelle ein „Ja“, ebenso für die Städte Ansbach und Schwabach. Insgesamt 70 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns sind so markiert: weil sich hier Haus- und Wohnungseigentümer, die mindestens 65 Jahre alt sind, gegenüber jüngeren Mieterinnen und Mietern in der Mehrheit befinden. Für Nürnberg hingegen, Augsburg und Regensburg hält die Tabelle ein „Nein“ fest und auch für fast alle anderen kreisfreien Städte.