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Immobilien der „Babyboomer“Mehr Wohnraum – aber nicht da, wo man ihn dringend braucht

Lesezeit: 3 Min.

Wohneigentum ist für viele Menschen kaum mehr finanzierbar. Besonders in den Städten sind Wohnungen teuer.
Wohneigentum ist für viele Menschen kaum mehr finanzierbar. Besonders in den Städten sind Wohnungen teuer.
Foto: Matthias Balk/dpa

Viele „Babyboomer“ werden in den nächsten Jahren ihre Wohnungen und Häuser freimachen. Löst dieser „Silver Tsunami“ die Wohnungsnot in Bayern? Leider nur bedingt, sagt eine neue Studie.

Von Maximilian Gerl, München

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Für die Landkreise Fürth, Neu-Ulm oder Aschaffenburg notiert die Tabelle ein „Ja“, ebenso für die Städte Ansbach und Schwabach. Insgesamt 70 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns sind so markiert: weil sich hier Haus- und Wohnungseigentümer, die mindestens 65 Jahre alt sind, gegenüber jüngeren Mieterinnen und Mietern in der Mehrheit befinden. Für Nürnberg hingegen, Augsburg und Regensburg hält die Tabelle ein „Nein“ fest und auch für fast alle anderen kreisfreien Städte.

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