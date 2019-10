Detailansicht öffnen Feuerwehrkommandant Thomas Göschl. (Foto: Matthias Köpf)

Martha Eberl steht neben der Bundesstraße und lauscht. Alle paar Sekunden fährt ein Auto vorbei, ungefähr jedes zehnte Fahrzeug ist ein Lieferwagen oder ein Sattelschlepper. "Ist das schön!", sagt sie ein bisschen lauter, um die Autos zu übertönen. "Es ist so ruhig!" Zwischendrin fährt auf der B 12 fast eine halbe Minute lang gar niemand vorbei. "So ist es sonst nur am Sonntagvormittag", erklärt Martha Eberl. Dabei ist Werktag, und ein paar Kilometer nördlich ist die A 94 durchs Isental erst seit kurzer Zeit für den Verkehr freigegeben. "Ich hab' ihn so herbeigesehnt, diesen Tag, ich kann's gar nicht sagen."

Die 52-Jährige ist hier neben der B 12 aufgewachsen, ihr Haus, der elterliche Hof und zwei andere Anwesen liegen 300 Meter von der Straße entfernt. Von der Terrasse kann Martha Eberl fast die ganze lange Gerade östlich von Haag im Landkreis Mühldorf überblicken. Noch immer sehen hier die Fahrer der Autos und Kleintransporter ihre Chance gekommen, endlich den Sattelschlepper vor ihnen zu überholen. An diesem Tag geht das alles gut, aber viel Blaulicht hat Martha Eberl von hier aus auch schon gesehen. Ihre Töchter, die inzwischen beide volljährig sind, ließ die Gemeinde Haag jahrelang mit dem Taxi in die Schule fahren, denn die Mädchen quer über die B 12 zur Bushaltestelle gehen zu lassen, erschien auch im Rathaus allen als zu gefährlich. Die B 12 von München nach Osten sei "eine der gefährlichsten Straßen, die wir in Bayern haben", hatte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) bei der Eröffnung der A 94 gesagt und dabei noch nicht in der Vergangenheitsform gesprochen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte Zahlen genannt: mehr als 23 000 Fahrzeuge am Tag, mehr als das Doppelte einer durchschnittlichen Bundesstraße in Bayern.

Detailansicht öffnen Anwohnerin Martha Eberl. (Foto: Matthias Köpf)

Viele dieser Fahrzeuge waren Lastwagen. Oft seien es 20 hintereinander gewesen, sodass es mit dem Traktor oft fast unmöglich gewesen sei, vom Hof her aus dem Feldweg heraus und hinüber zu den Wiesen auf der anderen Straßenseite zu kommen, sagt Martha Eberl. Auch die Gegend hier um Haag ist Bauernland, trotz der Fabrikhallen und Gewerbebauten an der B 12. Man brauche da gar nicht reden, das Isental sei die schönere Landschaft, räumt Eberl ein. Aber da gebe es viele Frösche und Vögel, und hier an der B 12 gebe es eben viel mehr Menschen.

Menschen wie Josef Huber, der in Haag direkt an der B 12 ein Lagerhaus betreibt. Das Gelände, auf dem Huber auch wohnt, ist nur von ein paar Thujen und Haselnusssträuchern von der B 12 getrennt. Am Acker nebenan, auch direkt an der Straße, hat die Gemeinde schon mal ein neues Baugebiet ausgewiesen. Den Verkehr höre er schon lang nicht mehr, sagt Huber. Der 64-Jährige fotografiert viel und dokumentiert jedes Jahr den Blumenschmuck im Ort. Neulich habe er dafür im eigenen Garten gefilmt und sich erst beim Anschauen gewundert, "dass das dauernd rauscht". Für seinen nächsten Vortrag wird er Musik unter die Bilder legen, und dass das beim übernächsten Vortrag nicht mehr nötig sein wird, wagt er nicht wirklich zu hoffen. Denn seit die Gemeinde 2003 ihre Umgehungsstraße gebaut hat, ist die B 12 vor Hubers Haus auch die B 15, die Nord-Süd-Verbindung von Landshut nach Rosenheim.

Detailansicht öffnen Lagerhausbesitzer Josef Huber. (Foto: Matthias Köpf)

Auch Thomas Göschl ist noch nicht sicher, ob mit der A 94 wirklich alles besser wird auf der B 12. Göschl wird bald 52, seit 1984 ist er bei der Haager Feuerwehr, seit 2003 Kommandant. Er hat viele Einsätze geleitet auf der "Todesstrecke", wie der Abschnitt B 12 oft genannt wird, weil hier über die Jahrzehnte Hunderte Menschen umgekommen sind. Doch ganz so schlimm wie in den Neunzigern, als sie alle ein oder zwei Wochen zu schweren Unfällen ausrücken mussten, sei es zuletzt nicht mehr gewesen, sagt Thomas Göschl. Tempolimits und Überholverbote hätten da geholfen, und vielleicht sogar der immer weiter wachsende Schwerverkehr. Denn einerseits wecke so ein Lkw den Wunsch zu überholen. Aber andererseits: "Wenn ich schon sehe, dass da zehn Lastwagen hintereinander fahren, dann brauch ich mit dem Überholen gar nicht anfangen. Da gibst du einfach auf." Auch Göschl wundert sich, dass so kurz nach Freigabe der A 94 so wenig Laster vorbeifahren wie sonst nie. "Die Frage ist bloß: Was macht der deutsche Autofahrer, wenn er mehr Möglichkeiten zum Überholen hat?"