Nach der Meldung, dass der Autozulieferer Harman sein Werk in Straubing noch dieses Jahr zumachen will und 625 Stellen wegfallen, sucht man in der Region nach Lösungen. Die Werksschließung sei für den Standort eine "absolute Katastrophe", sagte Heinz Hausner von der IG Metall Passau nach Medienberichten. Viele Mitarbeiter hätten eine lange Betriebszugehörigkeit und seien hoch qualifiziert, aber oft speziell für ihr Produkt. Daher schätzt er deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt "relativ schlecht" ein. Zudem komme die Werksschließung zu einem ungünstigen Zeitpunkt, Betriebe im Umfeld der Industrie agierten verhalten und würden teilweise Leiharbeiter abbauen. Der Landrat von Straubing-Bogen, Josef Laumer (CSU), zeigte sich betroffen, er will nun Firmen im Landkreis mit dem Betriebsrat vernetzen, um auszuloten, wo Bedarf an Arbeitskräften bestehe und was möglich sei. Anfang der Woche ist ein Treffen geplant. Harman gehört zum koreanischen Samsung-Konzern und beschäftigt weltweit 30 000 Menschen. Auf einer Mitarbeiterversammlung in Straubing wurden die Betroffenen am Donnerstag informiert. Die Autobauer hätten enormen Kostendruck, den sie an die Zulieferer weitergäben, hieß es. Man lege daher die Entwicklung in globalen Zentren zusammen. Die Produktion in Straubing solle schrittweise vor allem in zwei ungarische Werke verlagert werden.