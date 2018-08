22. August 2018, 18:54 Uhr Auszeichnung Verdienstorden für Bastian Schweinsteiger

Der langjährige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger wird von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Die Ehrung des 34-Jährigen, der in Kolbermoor im Landkreis Rosenheim geboren ist, findet am kommenden Montag im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München statt. "Bastian Schweinsteiger ist ein Ausnahmesportler, eine echte bayerische Persönlichkeit und Vorbild", begründete Söder am Mittwoch die Auszeichnung des Fußball-Profis: "Er hat über viele Jahre die erfolgreiche Ära des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft maßgeblich mitgeprägt." Einen Tag später tritt der Weltmeister von 2014 in der Münchner Allianz Arena mit seinem aktuellen Club Chicago Fire gegen den FC Bayern an.