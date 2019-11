Bayreuth, Sonthofen, Kirchheim bei München, Planegg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Unterschleißheim und Schrobenhausen dürfen sich nun offiziell "fahrradfreundliche Kommune" nennen. Bei der Ehrung mit Verkehrsminister Hans Reichhart vollzog die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen am Freitag das Urteil einer Jury. Damit tragen 26 Kommunen den Titel, mit vielfältigen Ideen. Zum Beispiel in Regensburg fördert die Stadt den Einsatz von Lastenrädern. Reichhart will den Radleranteil am Gesamtverkehr in Bayern auf 20 Prozent steigern.