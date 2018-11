11. November 2018, 18:38 Uhr Auszeichnung Frankenwürfel für Politiker und Journalisten

Der Frankenwürfel soll Persönlichkeiten ehren, die "wendig, witzig und widersprüchlich" sind - am Sonntag wurden damit der ehemalige oberfränkische Bezirkstagspräsident Günther Denzler, der ehemalige Staatsminister Hans Maurer aus Mittelfranken (beide CSU) und der Journalist Eberhard Schellenberger aus Unterfranken ausgezeichnet. Die Preise, kleine Porzellanwürfel, wurden im oberfränkischen Thurnau überreicht. Denzler wurde in Bamberg geboren und war von 1996 bis 2014 Landrat. Seit 2003 war er auch Bezirkstagspräsident von Oberfranken. In Herbst schied er aus dem Amt aus. Maurer stammt aus Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) und war von 1990 bis 1993 Landwirtschaftsminister. Schellenberger ist Journalist beim BR und leitet das Studio Mainfranken in Würzburg.