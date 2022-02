Sie geben ihr Leben in Bayern auf, Wohnung, Job, die Schulfreunde der Kinder - wegen der Pandemie-Maßnahmen. Was treibt die Menschen an? Ein Einblick.

Von Nadja Tausche und Max Weinhold

"Uns blieb nichts anderes übrig, als Deutschland zu verlassen", sagt Kathrin Schneider. Im Januar ist die Oberpfälzerin mit ihrem Mann und zwei Kindern ausgewandert. Nach Bulgarien, hauptsächlich der Pandemie wegen. Schneider erkennt die Gefährlichkeit des Virus an, sagt sie, jedenfalls für vulnerable Gruppen. "Aber ich finde das, was den Kindern zugemutet wird im Verhältnis zu dem, was sie für ein Risiko bei einer Erkrankung tragen, immens." Kathrin Schneider heißt eigentlich anders, möchte ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen und gehört zu einer wachsenden Gemeinde Deutscher in dem ehemaligen Ostblock-Staat.

Denn Schneider und ihre Familie sind mit ihrer Entscheidung nicht allein, weiß Dorothea Mäckl. In ihrer Arbeit bei der Auswanderungsberatung der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg bekommt sie Anfragen von Menschen, die wegen der Corona-Maßnahmen aus Deutschland auswandern wollen. "Wir beraten ergebnisoffen und weisen niemanden ab", betont sie. Zielländer seien bei diesen Menschen oft Bulgarien und Paraguay - bis vor Kurzem konnten Deutsche dort noch ohne Impfung einreisen. Wenn sie nach der Motivation frage, sagt Mäckl, erzählen manche von ihrer Unzufriedenheit mit der Situation in Deutschland. Ob die Covid-Maßnahmen der alleinige Grund dafür seien oder die Leute schon vor der Pandemie unzufrieden waren, sei schwer zu sagen. Klar sei: "Viele machen sich vor allem wegen ihrer Kinder Sorgen", sagt sie, oft gehe es um das Thema Impfpflicht.

Wenn Mäckl die Menschen berät, bildet das Organisatorische zwar die Basis: Einreisebestimmungen, Melderecht, Fragen zur Sozialversicherung. Aber die Menschen besprächen oft sehr persönliche Sachen mit ihr, erzählt die Sozialarbeiterin. Auswandern stelle das Leben komplett auf den Kopf: "Manchmal ist es wichtig, den Leuten einfach zuzuhören." Wenn sich Menschen negativ über die Bundesrepublik äußern oder sie zu ihrer Meinung beim Thema Impfen fragen, äußere sie sich dazu nicht. Wer wegen der Pandemie-Maßnahmen auswandere, verspüre oft großen Druck wegzukommen, so ihre Erfahrung - das Thema Rückkehr spricht sie trotzdem an. Sie rät Menschen immer, mindestens so viel Geld auf die Seite zu legen, dass sie im Fall der Fälle wieder nach Deutschland zurückkommen können. Rückmeldung von Menschen, die wegen der Pandemie ausgewandert sind und nun wieder zurückkommen wollen, hat sie bisher nicht bekommen: "Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in zwei bis drei Jahren kommen wird."

Als die Testpflicht dazukam, "war für mich die rote Linie überschritten", erzählt Schneider

Für Kathrin Schneider und ihre Familie keine Option. Sie waren auch schon vor der Pandemie(-Politik) unzufrieden, die letztlich der ausschlaggebende Faktor für den Abschied war. "Meine Kinder sind, seitdem es die Testpflicht gab, nicht mehr zur Schule gegangen", sagt sie. "Das war immer mit der Angst eines positiven Tests verbunden, und wir wollten den Kindern diesen psychologischen Druck auf keinen Fall zumuten. Hätten wir gesehen, dass sie leistungsmäßig abfallen, hätten wir das überdenken müssen."

Ihre Kinder, eines im Zweitklässler-Alter und das andere in der neunten Klasse, vertrügen außerdem die Masken nicht. Als dann aber die Testpflicht dazukam, "war für mich die rote Linie überschritten", sagt Schneider. "Und als Testverweigerer nicht mehr in den Distanzunterricht durften und die Kinder zu Schulschwänzern erklärt wurden, hat uns das in eine unlösbare Situation gebracht."

Um die Auswanderung vorzubereiten, informierte sich Kathrin Schneider unter anderem auf Telegram, dem Messenger-Dienst. Denn auch dort, in den sozialen Medien, trifft man auf Menschen, die auswandern wollen - nicht wenige von ihnen wegen der Pandemie. In der Telegram-Gruppe "Gemeinsam in Bulgarien Networking" haben sich fast 800 Menschen zusammengefunden, jeden Tag werden es mehr. Sie vernetzen sich unter dem Deckmantel der digitalen Anonymität. Es geht um die schönsten Strände, es geht um streunende Hunde - sind es wirklich so viele? -, um Kaffee-Verabredungen und die besten Übersetzer.

Sie und ihr Freund seien "keine Corona-Flüchtlinge", betont eine Frau

Und es geht um Corona, um Einreise-Bestimmungen für Ungeimpfte zum Beispiel. Auch in Auswanderer-Gruppen auf Facebook ist die Corona-Impfung präsent. In einer mit Zielland Paraguay etwa. Eine Frau fragt die gut 5000 Mitglieder, ob es jemand "nach Paraguay geschafft" habe, seit bei der Einreise eine Impfung nachzuweisen ist. Dutzende, sagt einer in den 97 Kommentaren unter dem Post, kein Problem. Das Land wolle keine ungeimpften Deutschen, betont ein anderer. Im nächsten Beitrag betont dagegen eine Frau, die mit ihrem Freund auswandern will, explizit, sie seien "keine Corona-Flüchtlinge". In der Gruppe entbrennen richtiggehend Diskussionen: Manche wollen wegen der Maßnahmen in Deutschland auswandern, andere schimpfen, man wolle die ungeimpften Deutschen nicht im Land haben. Bei wieder anderen hat das Auswandern mit Corona nichts zu tun, sie betonen das in den Gruppen: So erklärt eine Frau auf Telegram, Bulgarien sei einfach ein Land mit "tollen Menschen", ein Land, in dem "zwischenmenschliche Beziehungen noch ihren Wert haben".

Es gibt viele Gründe, das Land zu verlassen - mit der Pandemie und den Maßnahmen hierzulande ist für viele Menschen noch einer hinzugekommen. Zahlenmäßig schlägt sich das jedoch nicht nieder. Vielmehr sind im ersten Pandemiejahr weniger Menschen aus Bayern ausgewandert als in den vorangegangenen Jahren: Gut 31 200 haben den Freistaat 2020 verlassen, das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. In den drei Jahren zuvor lag die Zahl zwischen 34 500 und 35 700. Die Zahlen für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor, Motive erfasst die Behörde nicht.

Wie ergeht es nun Kathrin Schneider in Bulgarien? Die Kinder fühlten sich wohl, erzählt sie am Telefon, gerade kümmerten sich die Eltern um eine Schule für sie. Vorerst leben die Vier von Erspartem, sie sind in einem kleinen Dorf bei einem anderen deutschen Auswanderer untergekommen. Das Land habe zwar, "ganz klar", auch Schattenseiten. Vieles sei verfallen, "die Städte sind schon hässlich". Dazu trage auch der viele Unrat bei, die Parkbuchten an der Fernstraße seien oft voller Müll. Aber: "Man hat hier ein wesentlich freieres Leben", findet sie.