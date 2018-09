19. September 2018, 18:50 Uhr Ausländische Mediziner Ärzte warten auf Zulassung

In Bayern warten derzeit 1375 ausländische Ärzte auf ihre Zulassung. Die Anträge auf Erteilung der Approbation stammen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017. Dies geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor. In der gleichen Zeit wurden von der zuständigen Regierung von Oberbayern 360 Approbationen ausgestellt, nur in vier Fällen wurde sie den Antragstellern verweigert. Die Grünen kritisieren die langsame Bearbeitung der Anträge. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) erklärte in der schriftlichen Antwort, dass das Berufszulassungsverfahren auf Bundesrecht basiere. Vor allem müsse der Patientenschutz sichergestellt sein.