3. Februar 2019, 18:48 Uhr Aus dem Polizeibericht Nach mehreren Unfällen tot zusammengebrochen

Ein 59-jähriger Fahrer eines Wohnmobils ist nach einer Reihe von durch ihn verursachten Unfällen gestorben. Der Mann sei am Sonntag in seinem Fahrzeug zusammengebrochen und habe nicht mehr reanimiert werden können, teilte die Polizei mit. Als Ursache für den Tod des Mannes sehen die Ermittler eine "medizinische Vorgeschichte". Der 59-Jährige hatte am Morgen auf einem Parkplatz an der A 8 bei Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) zunächst einen Kleintransporter angefahren. Während der Besitzer des Transporters auf die verständigte Polizei wartete, fuhr der 59-Jährige wieder auf die Autobahn. Auf dem Zubringerstreifen fuhr er gegen einen Schneehaufen und zwei Leitpfosten. Auf der Fahrbahn war er dann in Schlangenlinien unterwegs. Er fuhr auf ein Auto auf und beschädigte weitere Leitpfosten, bis er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der 59-Jährige zeigte laut Polizei deutliche Stimmungsschwankungen "von aggressiv bis apathisch" und reagierte nicht auf Anweisungen. Noch bevor ein verständigter Notarzt am Ort war, erlitt der Mann einen Krampf und brach zusammen. Die Autobahn 8 war in Richtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt.