7. Dezember 2018, 18:58 Uhr Auhausen Panik im Ziegenstall

Ein Hund hat in einem schwäbischen Stall Panik unter 80 Ziegen ausgelöst - 16 Tiere verendeten. Der Husky-Mischling war nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen in den Stall gelangt und hatte die Tiere so sehr aufgeschreckt, dass sie aus Panik starben. Bisswunden hatte keine der Ziegen. Der laut Besitzer zahm und zutrauliche Hund war in dem Stall in Auhausen (Landkreis Donau-Ries) seinem Jagdtrieb nachgegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Schaden von 300 Euro muss der Hundebesitzer dem Ziegenbesitzer bezahlen.