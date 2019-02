25. Februar 2019, 18:31 Uhr Augsburg Zugverkehr normalisiert sich

Zehn Tage nach einem Bahnunfall in Augsburg läuft der Zugverkehr in der Region wieder weitgehend normal. Wie die Deutsche Bahn berichtete, ist am Montag der regionale Zugverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth aufgenommen worden. Im Raum Augsburg fallen allerdings weiter einzelne Züge aus und es gebe Verspätungen, weil die Reparatur der Gleise nicht abgeschlossen sei. Am 15. Februar waren mehrere Waggons eines Güterzuges im Augsburger Stadtteilbahnhof Oberhausen entgleist. Es wurden Gleise und auf 400 Metern Länge die Oberleitung beschädigt. Zunächst musste die Bahn auch die ICE zwischen München, Augsburg und Nürnberg über Ingolstadt umleiten. Der Fernverkehr war vor dem Regionalverkehr wieder aufgenommen worden. Die Arbeiten zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Augsburg-Oberhausen werden noch einige Zeit weitergehen. Neue Weichenteile und ganze Weichen müssen laut Bahn speziell angefertigt werden. Deswegen steht vorläufig zwischen den beiden Bahnhöfen nur ein Gleis zur Verfügung.