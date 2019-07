2. Juli 2019, 17:52 Uhr Augsburger Zoo Giraffe Gaya entdeckt das Gras für sich

Die Giraffe Gaya läuft nun auch durchs Gras. Nichts Besonderes? Oh doch, denn mehr als ein Jahr lang bewegte sich das Tier nur auf Kies.

Von Florian Fuchs

Thomas Lipp war gerade im Urlaub, er hat es also gar nicht selbst gesehen, aber die Tierpfleger haben dem Augsburger Zookurator ein Video geschickt: Gaya (Mitte) läuft jetzt auch auf Gras. Das ist ziemlich bemerkenswert, hat sich die Giraffe doch seit mehr als einem Jahr, als sie aus dem Tiergarten Paris nach Augsburg gekommen war, geweigert, Rasen zu betreten. Aus dem Tierpark in Paris kannte sie Gras nicht, dort laufen Giraffen ausschließlich auf Mergel, also auf Sedimentgestein. Also blieb Gaya immer auf dem Kies und Sand, auch wenn ihre beiden Gefährtinnen im Gehege, Zarafa und Kimara, auf dem Rasen unterwegs waren. Nicht einmal durch Futter hatte sie sich von den befestigten Wegen locken lassen.

Warum es jetzt plötzlich so weit war? "Das wissen wir nicht", sagt Zookurator Lipp. Die Tierpfleger vermuteten erst, dass ihr hohes Gras gefalle, es war länger nicht gemäht worden. Doch sie haben es ausprobiert, auch gemähter Rasen beeindruckt Gaya nun nicht mehr. Lipp und die Tierpfleger freuen sich jetzt einfach, dass die Giraffe das drei Hektar große Afrika-Panorama des Zoos nun voll nutzen und neu erkunden kann.