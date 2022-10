Am Montagmorgen haben Tierpfleger die Elefantenkuh Targa tot in ihrem Gehege vorgefunden. Sie wurde 67 Jahre alt, davon hat sie 35 Jahre im Augsburger Zoo gelebt.

Von Deniz Aykanat

"Das geht mir schon nahe. Targa hat mir viel bedeutet", sagt Thomas Lipp, stellvertretender Direktor des Augsburger Zoos, am Dienstag. "Sie war einfach ein charismatischer Elefant." Am Tag zuvor hatten Tierpfleger die älteste Elefantenkuh Deutschlands morgens tot in ihrem Gehege gefunden. Völlig überraschend war ihr Ableben nicht, mit 67 Jahren zählte Targa auch weltweit zu den ältesten Elefanten in menschlicher Obhut. In Menschenjahren gerechnet, ist sie weit über 100 Jahre alt geworden.