4. Oktober 2018, 18:55 Uhr Augsburg Wagner und die Marionetten

Die Geschicke von Siegfried und Brunhilde (vorne) liegen in Augsburg rein in Menschenhand.

Augsburger Puppenkiste inszeniert den "Ring des Nibelungen"

Zum 70-jährigen Bestehen der Augsburger Puppenkiste inszeniert das berühmte Marionettentheater eine Kurzversion von Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen". Der 16 Stunden lange Opernzyklus werde auf zwei Stunden komprimiert, wie Puppenkisten-Chef Klaus Marschall am Donnerstag ankündigte: "Wir wollen Wagner nicht veräppeln, wir wollen den ,Ring' nicht veräppeln, aber wir wollen ihn auf das Wesentliche reduzieren." Für das Stück, das von 16. November an gezeigt wird, hat die Puppenkiste prominente Mitstreiter gefunden. Wagners Musik wird von Opern- und Filmmusik-Komponist Enjott Schneider ("Herbstmilch") bearbeitet. Die Figuren werden zum Teil von Prominenten wie Schlagzeuger Bela B. (Die Ärzte) und Satiriker Oliver Kalkofe gesprochen. Die Augsburger hatten bereits in der Vergangenheit Mozart-Opern wie "Don Giovanni" auf die Puppenbühne gebracht. Der "Ring" wird von 32 Marionetten gespielt, darunter sind 22 Sprechrollen. Theaterchef Marschall erklärte, dass damit auch dem Gelegenheitstheatergänger Zugang zum monumentalen Wagnerwerk gegeben werden soll. Der "Ring" werde voraussichtlich mehrere Jahre im Programm der Puppenkiste bleiben. In den vergangenen sieben Jahrzehnten gab es auf der Marionettenbühne mehr als 23 000 Vorstellungen, die von fünf Millionen Besuchern gesehen wurden. Die Puppenkiste wurde insbesondere durch TV-Produktionen wie "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" in den 1960er- und 70er-Jahren bekannt. Sie hat bislang etwa 240 Stücke aufgeführt.