Luxuswagen in einem Autohaus: Teure Sportwagen sollen auch in der geplanten Tiefgarage am Waldrand einmal unterkommen.

Von Florian Fuchs, Augsburg

Es ist eine der feinsten Adressen in der Umgebung von Augsburg, nahe dem Naturpark Westliche Wälder. Mit viel Verkehr ist im Villenviertel in Leitershofen nicht zu rechnen, nach Willen der Nachbarn soll es auch so bleiben. Sie haben da bloß ihre Zweifel, wenn sie die Dimensionen des Neubaus betrachten, der hier auf einem Grundstück direkt am Waldrand entstehen soll. Ein Bauunternehmer aus dem Großraum Augsburg plant ein Einfamilienhaus und eine Tiefgarage mit 31 Stellplätzen für Sportwagen seiner Autosammlung. Der örtliche Bund Naturschutz nennt das Vorhaben "einen Prunkbau". Vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg hat der Bauherr, vertreten durch Alfred Sauter und eine Partnerin der Kanzlei Gauweiler & Sauter, dennoch Recht bekommen. Die Klage einer Nachbarin wurde abgewiesen.