Was für ein Lehrer sollen Sie werden? Ein Gärtner nach dem Reformpädagogen Alexander Neill oder ein Bildhauer nach John Locke? Es ist kurz nach acht Uhr am Morgen, die Kaffeebecher dampfen. Klaus Zierer steht im größten Hörsaal der Augsburger Universität und blickt in Hunderte müde Gesichter. Der Schulpädagoge stellt Erziehungsbegriffe vor und Menschenbilder. Seine Frage scheint einige in den Stuhlreihen zu überfordern. Diese jungen Frauen und Männer wollen eines Tages Kinder unterrichten, bis dahin sollten sie zu sich gefunden haben. Zierer, 43, Pendler, ist seit Stunden auf den Beinen und in seinem Element. Diese "Haltungsarbeit" ist ihm wichtig, damit hebe sich die Augsburger Lehrerbildung von anderen bayerischen Unis ab.

Es gibt zwar einen staatlichen Lehrplan für jede Schulart und eine einheitliche Lehramtsprüfungsordnung für alle Universitäten. Sie bilden den Rahmen, in dem die mehr als 34 200 Lehramtsstudenten an bayerischen Unis und Kunsthochschulen ausgebildet werden. Aber jede Uni setzt eigene Schwerpunkte, gefolgt vom Einfluss der Ausbilder im Referendariat. Allein in Augsburg studieren gut 4500 Frauen und Männer ein Fach auf Lehramt, in unterschiedlichsten Kombinationen. Intensiv, wenn sie an Realschulen oder Gymnasien unterrichten wollen. Breiter gefächert, wenn sie Grund- und Mittelschullehrer werden wollen. Zusammen sitzen sie in der Schulpädagogik, für Zierer der "Flaschenhals" der Lehrerbildung.

Teil der Haltungsarbeit sind Erziehungstheorien, seine Studenten müssen sich damit auseinandersetzen, um ihre eigene Einstellung zu finden. Locke und Neill definierten Kinder als formbare Wesen: Gärtner hüten, Bildhauer bearbeiten. Erziehung heute sei dialogisch, sagt Zierer, das hätten Locke und Neill verkannt. Entscheidend sei nicht der neueste Bildungstrend, sondern Kommunikation und die Lehrerpersönlichkeit. Ein guter Lehrer ist für ihn nicht der Experte eines Fachs, sondern der Pädagoge, der Werte vermittelt, hohe Erwartungen an seine Schüler hat und mit ihnen kommuniziert. "In der Verfassung stehen Werte, keine Fächer", sagt er, das müssten gerade Gymnasial- und Realschullehrer lernen. Der gute Lehrer sollte souverän genug sein, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, sich selbst ständig infrage zu stellen und durch Feedback zu testen, ob die Schüler verstanden haben, was sie lernen sollen. Klingt logisch. Im Schulalltag sind diese Ideen noch nicht überall angekommen. Dabei gelten sie als fundamental in der Erziehungswissenschaft.

John Hatties Buch "Visible Learning" schlug 2009 ein, wer "Hattie" bei Google eingibt, erhält 22,4 Millionen Treffer. Hattie erforscht seit Jahren, welche pädagogischen Ideen nachweislich funktionieren und wie Kinder besser lernen. Mittlerweile hat er 1600 Meta-Studien ausgewertet. Zierer übersetzt Hattie, machte ihn im deutschsprachigen Raum bekannt und arbeitet mittlerweile mit dem australischen Erziehungswissenschaftler zusammen. Von diesen Erkenntnissen sollen die Augsburger Studenten profitieren.

In Bildungskreisen mag Zierer berühmt sein, die beiden Studentinnen in der zweiten Reihe hatten seinen Namen vor der ersten Vorlesung noch nie gehört. Sie schreiben eifrig mit, unterstreichen bunt und diskutieren. "Mega Spaß" mache die Vorlesung, sagt die angehende Grundschullehrerin. Ihre Kollegin nickt zustimmend, sie will Mittelschüler unterrichten. Für die Uni Augsburg entschieden sie sich, weil die Stadt "netter ist als München".

Zierer nimmt's sportlich. Wichtiger sei, dass Hatties Wissen an den Schulen ankomme, sagt er. Dafür diktiert er in der Vorlesung Merksätze wie in der Schule. "Ohne Regeln werden Sie im Unterricht keinen Erfolg haben", erklärt der Professor im Hörsaal. Die Studenten notieren. Und Regeln bräuchten einen "argumentativen Unterbau", sie würden nur dann von Schülern akzeptiert, wenn die Kinder diese auch verstehen. Darüber hinaus plädiert Zierer für Mut zur Improvisation, wenn es im Unterricht nicht nach Plan laufe. "Ich habe drei Kinder, ich weiß, wovon ich rede. Wenn die nicht wollen, lachen sie Ihnen auch mal ins Gesicht." Die Studenten notieren in spezielle Hefte. Ist das noch Uni? Zierer winkt ab. Was habe er davon, wenn Studenten etwas falsch mitschrieben? Die Hefte, "Portfolio" genannt, werden eingesammelt und kontrolliert. Wer schlampt, muss nacharbeiten, erst dann wird die Klausur bewertet.