Vielleicht hätten sie damals in Nördlingen nachfragen sollen. Die Katze Wendelstein, die im Kirchturm Daniel aus und ein geht, ist der Stadt einen Posten im Haushalt wert, zumindest unter dem Oberbegriff "Taubenabwehr". So ein berühmter Kirchturm will verteidigt werden, um Futter muss sich Wendelstein keine Sorgen machen. Die Katze ist den Türmern, die jede Nacht zur Freude von Anwohnern und Touristen "So, G'sell, so" vom Turm hinunter rufen, vor Jahren zugelaufen. Der diensthabende Türmer hatte sich gerade eine Dose Fisch aufgemacht. Es war der Anfang einer steilen Karriere in sozialen Netzwerken, vor allem in Asien ist Wendelstein ein Star. Die Turmkatze von Nördlingen ist dort so berühmt, dass eines Tages sogar Mitsuaki Iwago angereist kam, einer der bekanntesten japanischen Tierfilmer. Er hat dann zwei Tage gedreht, das Ergebnis war im japanischen Fernsehen zu sehen.

Schwäbische Katzen haben offenbar das Zeug zu internationaler, vor allem fernöstlicher Bekanntheit, auch Campus Cat folgten Tausende in sozialen Netzwerken. In Asien zeigten sie bei einem Filmfestival Katzenbilder und Katzenvideos vom Campus Augsburg. Die Universität vertrieb sogar Fanartikel des Katers, der bei einer älteren Dame im Univiertel wohnte und den Campus als sein Revier betrachtete. In Hörsälen fläzte er sich auf oder unter Stühle, in den Grünanlagen fing er Mäuse, kraulen ließ sich das zutrauliche Tier von allen Studierenden, die sich ihm näherten.

Mit 16 Jahren ist die Augsburger Campus Cat nun gestorben, das haben Studierende Anfang der Woche unter anderem auf Instagram bekannt gegeben. Für die Nachwelt aber soll der Kater erhalten bleiben, nicht nur auf Fotos und in Filmen: Erste Ideen für einen Bronzeabguss gibt es schon. Auf dem Campus würde sich sicherlich ein Platz finden.