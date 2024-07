Beim Zusammenstoß zweier voll besetzter Straßenbahnen in Augsburg sind laut Polizeiangaben 20 Menschen verletzt worden. Sechs Personen, davon drei schwerer verletzt, seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung am Montagnachmittag. Die weiteren Betroffenen seien an Ort und Stelle behandelt worden. Verletzt wurden demnach Personen im Alter zwischen 14 und 78 Jahren. Zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Polizei waren zum Unfallort geeilt.