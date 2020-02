Am Samstag hat die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering (SPD), die Urkunde der Unesco an Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) übergeben. Das Jahrhunderte alte Wassermanagement-System ist nun offiziell in der Welterbe-Liste eingeschrieben. "Damit ist ein Bildungsauftrag verbunden, der weit über Information hinausgeht", sagte Gribl laut Mitteilung. Das Augsburger System mit Kanälen, Prachtbrunnen und Wasserkraftwerken war Anfang Juli 2019 als innovatives und nachhaltiges System auf die Liste des Welterbes gesetzt worden. In diesem Jahr will die Stadt am Rathausplatz ein Welterbe-Infozentrum eröffnen - mit einem Überblick über die 22 Einzeldenkmäler des Welterbes.