In Willkommensgruppen sollen ukrainische Kinder und Jugendliche aufgefangen werden und schon mal etwas Deutsch lernen. Was einige durchgemacht haben, lässt sich nur erahnen. Ein Vormittag an einer Augsburger Schule.

Von Viktoria Spinrad, Augsburg

Was hier einige durchgemacht haben, lässt sich anhand der Bilder an den Wänden erahnen, auf denen sich die Schüler vorstellen. Einer hat fliegende Bomben und marschierende Soldaten gezeichnet, ein anderer einen verstrahlten Totenkopf, ein dritter ein Herz, halb in ukrainischer, halb in russischer Flagge. "Wir sind doch Brüder", hat er dazugeschrieben. Hinten rechts sitzt ein Schüler aus dem schwer umkämpften Mariupol, er starrt vor sich hin und spricht kaum ein Wort.