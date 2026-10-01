Der Sparverein Kriegshaber kommt nicht mehr an sein Geld, weil die katholische Ligabank es langfristig angelegt hat. Nun werden die Mitglieder wohl viel Geld verlieren – und der Sparverein in die Insolvenz gehen.

Zum Scherzen sind sie beim Sparverein Kriegshaber in Augsburg schon lange nicht mehr aufgelegt, schließlich geht es um 17 Millionen Euro, an die ihre mehr als 1200 Mitglieder nicht mehr rankommen. Das Geld, über das die Kleinsparer eigentlich ständig bei Bedarf verfügen wollen, hat der Verein vor etwa fünf Jahren in Wertpapieren langfristig bei der katholischen Ligabank angelegt – aber die Bank weigert sich, vor Ende der Laufzeitfristen auszuzahlen.