Zum Hauptinhalt springen

Urteil in AugsburgKleinsparer verklagen Bank – es geht um 17 Millionen Euro

Lesezeit: 3 Min.

Früher hinterließen Kleinanleger ihr Erspartes für den Sparverein in dafür vorgesehenen Boxen in Wirtschaften.
Früher hinterließen Kleinanleger ihr Erspartes für den Sparverein in dafür vorgesehenen Boxen in Wirtschaften.
Florian Peljak

Der Sparverein Kriegshaber kommt nicht mehr an sein Geld, weil die katholische Ligabank es langfristig angelegt hat. Nun werden die Mitglieder wohl viel Geld verlieren – und der Sparverein in die Insolvenz gehen.

Von Florian Fuchs

SZ bei Google bevorzugen

Zum Scherzen sind sie beim Sparverein Kriegshaber in Augsburg schon lange nicht mehr aufgelegt, schließlich geht es um 17 Millionen Euro, an die ihre mehr als 1200 Mitglieder nicht mehr rankommen. Das Geld, über das die Kleinsparer eigentlich ständig bei Bedarf verfügen wollen, hat der Verein vor etwa fünf Jahren in Wertpapieren langfristig bei der katholischen Ligabank angelegt – aber die Bank weigert sich, vor Ende der Laufzeitfristen auszuzahlen.

Zur SZ-Startseite

Haushaltssperre in Augsburg
:Kein Shutdown, aber eine „sehr ernste Haushaltslage“

Die Stadt will nur noch laufende Investitionen bedienen, neue Projekte kann sie nicht mehr anstoßen. Die Kassen sind leer – unter anderem wegen stark steigender Personal- und Sozialkosten.

Von Florian Fuchs

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite