Von Florian Fuchs, Augsburg

Die Bediensteten der JVA Augsburg-Gablingen, gegen die die Staatsanwaltschaft Augsburg unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt, haben ein Betretungsverbot für das Gefängnis auferlegt bekommen. Wie das bayerische Justizministerium mitteilt, wurde ein vorläufiges Verbot der Dienstgeschäfte veranlasst sowie ein Disziplinarverfahren. Die Vorwürfe richten sich unter anderem gegen die stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen, ihre Anwälte weisen die Anschuldigungen zurück. Alle Maßnahmen in der JVA, auch die Unterbringung von Häftlingen in besonders gesicherten Hafträumen, seien „ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften“ erfolgt, heißt es in einer Erklärung. Unterdessen erhebt ein weiterer früherer Mitarbeiter der JVA Vorwürfe gegen die stellvertretende Leiterin. Grüne und SPD fordern Aufklärung vom Justizministerium und mahnen Verbesserungen in bayerischen Gefängnissen an.