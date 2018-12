20. Dezember 2018, 18:56 Uhr Augsburg Seehofer wird Ehrenbürger

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer erhält wegen seines Einsatzes für die neue Augsburger Universitätsklinik die Ehrenbürgerschaft der Stadt. Dies entschied der Stadtrat am Donnerstag, wie die Pressestelle der Stadt bestätigte. Nach Informationen der Augsburger Allgemeinen stimmten allerdings etwa ein Drittel der Stadträte in der nichtöffentlichen Sitzung gegen die Ehrung Seehofers. Von der Stadt wurden zunächst keine Details der Abstimmung genannt. Hintergrund der Ehrung ist die Umwandlung des bisher kommunalen Augsburger Klinikums in eine Uniklinik. Die Augsburger hatten sich Jahrzehnte lang in München erfolglos dafür eingesetzt. Erst Seehofer griff als bayerischer Ministerpräsident das Thema auf. Mit einem Milliardenaufwand wird nun an der Universität Augsburg die sechste bayerische Medizinfakultät aufgebaut.