Nach dem gewaltsamen Tod eines 49-Jährigen in Augsburg sind sechs der sieben Verdächtigen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Jugendkammer sah für sie keinen dringenden Tatverdacht, teilte das Landgericht Augsburg am Montag mit.

Die Verteidiger der sechs Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen hatten zuvor Haftbeschwerde eingelegt. Ihre Mandanten saßen wegen Beihilfe zum Totschlag in Untersuchungshaft. Sie waren am Nikolaustag auf dem Augsburger Königsplatz in einen Streit mit dem 49-Jährigen involviert gewesen, in dessen Verlauf ein siebter aus der Gruppe das Opfer mit einem einzigen Schlag getötet haben soll.

Wie das Landgericht am Montag mitteilte, habe sich bei dem tödlichen Schlag um eine "spontane, sofort abgeschlossene Handlung des siebten" Beschuldigten gehandelt. Deswegen sehe das Gericht - auf Basis der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere der Sichtung der Videoaufnahmen - bei den anderen Beschuldigten "keinen Vorsatz als gegeben". Ein gemeinschaftliches Umzingeln des Opfers sei nicht festzustellen gewesen.

Der 17-jährige mutmaßliche Haupttäter, der die deutsche, türkische und libanesische Staatsbürgerschaft hat, sitzt weiterhin wegen Totschlags in U-Haft. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, auch weil das Opfer im Berufsleben Feuerwehrmann war. Auch ein Bekannter des Mannes wurde geschlagen und erheblich verletzt.

In diesem Fall gebe es bei zwei Beschuldigten den dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung, wie das Gericht mitteilte, dennoch wurden die Haftbefehle aufgehoben. Denn es bestünden als Haftgründe weder Fluchtgefahr noch Verdunkelungsgefahr. Beide seien zudem gar nicht oder nur geringfügig vorgeahndet.