Fünftklässler schreiben erst Prüfungen, wenn sie sich dazu bereit fühlen - gelernt wird im eigenen Tempo, der Lehrer steht als Coach zur Seite. Den Freien Wählern gefällt das so gut, dass sie das Projekt großzügig unterstützen.

„Ich hatte Geburtstag am Wochenende, wir haben richtig Party gemacht, bis um Einse“, erzählt Silas, 11, und strahlt. Er plaudert weiter. Der Uhrzeiger nähert sich der Neun. An diesem Morgen hat noch kein Unterricht stattgefunden. Die Mädchen und Buben der Bischof-Ulrich-Realschule in Augsburg erzählen von Pommes essenden Hamstern und Partys in Kindergeburtstags-Locations. Lehrer Michael Strauß hakt sogar nach. Er will so auch herausfinden, wie es seinen Fünftklässlern geht.