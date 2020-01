Eine 87-Jährige ist am Donnerstag in Augsburg nach einem Unfall mit einem städtischen Räumfahrzeug gestorben. Gegen 9.15 Uhr wollte der Fahrer des Räumfahrzeugs nahe dem Königsplatz rechts abbiegen, dort wartete vor ihm jedoch ein Lkw an einer Ampel. Als der Lkw rangierte, um dem Räumfahrzeug Platz zu machen, hatte bereits die Fußgängerampel auf Grün geschaltet. Der 57 Jahre alte Fahrer des Räumfahrzeugs ließ die Fußgänger passieren. Als er schließlich seine Fahrt fortsetzen wollte, übersah er die 87-Jährige, die sehr langsam die Fahrbahn überquerte. Er erfasste sie mit der Front seines Wagens. Die Rentnerin starb noch am Unfallort, der 57-Jährige musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Ein Gutachter soll den Unfall nun untersuchen.