Die 19-Jährige hat eine Behinderung, ihre Mutter nennt es "Lernstörung": Legasthenie, Dyskalkulie, auch ADS wurde diagnostiziert, das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom. Trotzdem macht die junge Frau eine Ausbildung zur Personalfachfrau, sie kommt aus einer "lebensbejahenden Familie", so drückt es ihr Anwalt Bernd Paschek aus. Seit dem Frühjahr aber musste die Familie einiges durchmachen, unter anderem kämpfte sie vor Gericht gegen die Bundesagentur für Arbeit.

Die Behörde hatte der 19-Jährigen überraschend das Ausbildungsgeld verweigert, eine Art Bafög für junge Menschen mit Behinderung, die sich in Ausbildung befinden - obwohl ihr Vater zum Zeitpunkt des Antrags ebenfalls einen Behinderungsgrad von 40 Prozent aufweisen konnte und ihre Mutter ebenfalls einen Behindertenausweis hat. Das Augsburger Sozialgericht hat der Familie nun recht gegeben, trotzdem ist nicht sicher, ob das Ausbildungsgeld tatsächlich ausbezahlt wird. "Der Fall zeigt exemplarisch, wie eisig eine Behörde handeln kann", sagt Anwalt Bernd Paschek. "Und viele andere Menschen mit Behinderung wehren sich wahrscheinlich gar nicht."

59 000 Anträge auf Ausbildungsgeld gingen im Jahr 2018 bei der Bundesagentur für Arbeit ein, in knapp 1500 Fällen lehnte die Behörde eine Auszahlung ab. Es geht um nur 338 Euro im Monat. Geld, das auch die 19-Jährige aus dem Raum Augsburg im täglichen Leben gut gebrauchen könnte. Behinderte Menschen haben hohe Aufwendungen, häufige Arztbesuche, Aufenthalte im Krankenhaus, schon der Weg zur Arbeit stellt für manchen eine Herausforderung dar, auch finanziell. Das Ausbildungsgeld soll in solchen Fällen helfen, allerdings gibt es wie beim Bafög eine Einkommensgrenze: Inklusive des Einkommens der Eltern darf ein Antragsteller, in diesem Fall die 19-Jährige, nicht mehr als 3331 Euro verdienen - sonst haben Tochter oder der Sohn keinen Anspruch auf Unterstützung.

In dem Augsburger Fall hatten die Eltern bei Antragstellung monatlich mehr als diesen Freibetrag zur Verfügung, weshalb die Agentur für Arbeit das Ansinnen ablehnte. Anwalt Paschek hat vor Gericht jedoch erfolgreich argumentiert, dass die Aufwendungen für die Familie aufgrund der Behinderungen deutlich höher sind als für andere Familien. "Es muss deshalb in diesem Fall eine Härtefallregelung greifen", sagt er. Beim Bafög sieht das Gesetz solche Einzelfallprüfungen auch vor: Wer besondere Härten abfedern muss, bekommt das Geld dann trotzdem zugestanden, obwohl die Einkommensgrenze überschritten ist.

"Das wäre ja sonst ein Witz", sagt Paschek. "Wer statt 3331 Euro im Extrembeispiel 3332 Euro verdient, hätte keine Chance auf Ausbildungsgeld. Das kann nicht Sinn einer sozialgerechten Regelung sein." Genau das sieht die Bundesagentur anders: Sie argumentiert, dass die Einkommensgrenze beim Ausbildungsgeld ohnehin schon deutlich höher liege als beim Bafög mit 1835 Euro - und dass damit eventuelle Härten bereits pauschal abgegolten seien.

Das Sozialgericht hat die Argumentation der Bundesagentur nun zurückgewiesen: Härtefälle könnten nicht einfach pauschal abgelehnt werden, bloß weil die Einkommensgrenze schon höher sei als beim Bafög. Das Gericht hat die Bundesagentur deshalb verpflichtet, den Einzelfall auf Härten zu prüfen.

Was Anwalt Paschek jedoch in Rage bringt, ist das Verhalten der Behörde nach dem Urteil. Zunächst legte die Arbeitsagentur Berufung ein gegen die Entscheidung des Gerichts. Vor kurzem hat sie die Anfechtung des Urteils jedoch zurückgenommen. "Das ist Kalkül", sagt Paschek. Vor zehn Jahren hat bereits das Sozialgericht Dresden in einem ähnlichen Fall genauso entschieden wie nun das Sozialgericht in Augsburg. "Trotzdem sah die Bundesagentur offenbar keine Veranlassung, ihre Praxis zu ändern."

Tatsächlich schreibt die Bundesagentur für Arbeit auf Nachfrage, dass die beiden erstinstanzlichen Urteile nicht bindende Einzelfallentscheidungen seien. "Deshalb hat die Behörde wohl auch die Berufung zurückgezogen", sagt Anwalt Paschek. "Eine Entscheidung der nächsten Instanz könnte sie nicht so einfach vom Tisch wischen." Die Urteile und auch die juristischen Kommentare dazu seien eindeutig: Die Ablehnung von Härtefällen beim Ausbildungsgeld sei verfassungswidrig.

Die Bundesagentur will ihre Praxis trotzdem nicht ändern. Das Problem sei, sagt Paschek, dass gerade viele Menschen mit Behinderung nicht die Kraft hätten, dagegen gerichtlich vorzugehen. "Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer von Antragstellern ist, denen das Ausbildungsgeld verweigert wird, die aber eigentlich Anspruch darauf hätten." Auch die 19-Jährige muss ihren Antrag nun noch einmal einreichen - darf aber die besondere Härte begründen.